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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 6
Ar-Ra'd
6
13:6
ويستعجلونك بالسيية قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب ٦
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَـٰتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍۢ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٦
وَيَسۡتَعۡجِلُونَكَ
ﱁ
بِٱلسَّيِّئَةِ
ﱂ
قَبۡلَ
ﱃ
ٱلۡحَسَنَةِ
ﱄ
وَقَدۡ
ﱅ
خَلَتۡ
ﱆ
مِن
ﱇ
قَبۡلِهِمُ
ﱈ
ٱلۡمَثُلَٰتُۗ
ﱉﱊ
وَإِنَّ
ﱋ
رَبَّكَ
ﱌ
لَذُو
ﱍ
مَغۡفِرَةٖ
ﱎ
لِّلنَّاسِ
ﱏ
عَلَىٰ
ﱐ
ظُلۡمِهِمۡۖ
ﱑﱒ
وَإِنَّ
ﱓ
رَبَّكَ
ﱔ
لَشَدِيدُ
ﱕ
ٱلۡعِقَابِ
ﱖ
٦
ﱗ
Dan mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan perkara buruk (azab yang dijanjikan) sebelum mereka memohon kebaikan; padahal sesungguhnya telah berlaku sebelum mereka peristiwa-peristiwa azab yang telah menimpa orang-orang yang kafir seperti mereka. dan (ingatlah) sesungguhnya Tuhanmu Amat melimpah keampunanNya bagi manusia (yang bertaubat) terhadap kezaliman mereka, dan sesungguhnya Tuhanmu juga amatlah keras balasan azabNya (terhadap golongan yang tetap ingkar).
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