Al-Sa'di Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 5

Согласно одному толкованию, Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был поражен величием Всевышнего Аллаха и множеством доказательств, свидетельствующих в пользу единобожия. И еще более удивительно неверие людей, которые не взирают на эти доказательства, отрицают воскрешение и говорят: «Неужели после того, как наши тела превратятся в прах, мы будем воскрешены?» Воскрешение кажется им невероятным. Они не могут себе представить, как Аллах будет воскрешать покойников после того, как их тела истлеют. Они настолько невежественны, что сравнивают возможности Творца с возможностями творений. И видя, что творения не способны воскресить усопших, они осмеливаются предположить, что совершить подобное не сможет даже Творец. Однако они забывают, что еще раньше Аллах сотворил людей из небытия. Согласно другому толкованию, Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, удивлялся словам многобожников, которые отказывались уверовать в воскрешение, и их слова действительно вызывают удивление. Воистину, если человек видит убедительные доказательства в пользу воскрешения и ясные знамения, которые не оставляют места сомнениям, но продолжает отрицать истину, то его поступок является в высшей степени удивительным. Однако нет ничего удивительного в том, что так поступают люди, отказавшиеся уверовать в своего Господа и не признавшие единобожия - самой ясной и доступной из всех доктрин. Их шеи скованы цепями, которые мешают им встать на прямой путь. И поэтому, когда их призывают уверовать, они не обращаются в правую веру, а когда им указывают на прямой путь, они отказываются идти этим путем. Их сердца и разум извращены оттого, что они отказались уверовать в первый раз. Они непременно станут обитатели Адского Пламени и никогда не покинут его.