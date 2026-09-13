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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 40
Ar-Ra'd
40
13:40
وان ما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب ٤٠
وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ٤٠
وَإِن
ﲯ
مَّا
ﲰ
نُرِيَنَّكَ
ﲱ
بَعۡضَ
ﲲ
ٱلَّذِي
ﲳ
نَعِدُهُمۡ
ﲴ
أَوۡ
ﲵ
نَتَوَفَّيَنَّكَ
ﲶ
فَإِنَّمَا
ﲷ
عَلَيۡكَ
ﲸ
ٱلۡبَلَٰغُ
ﲹ
وَعَلَيۡنَا
ﲺ
ٱلۡحِسَابُ
ﲻ
٤٠
ﲼ
Sama ada Kami perlihatkan kepadamu (wahai Muhammad) sebahagian dari azab yang Kami janjikan untuk mereka (yang ingkar) atau kami wafatkanmu sebelum melihatnya maka tidaklah menjadi hal kerana tanggunganmu hanyalah menyampaikan hukum-hukum yang kami turunkan kepadamu; dan urusan Kami menghitung dan membalas amal mereka.
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