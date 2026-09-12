Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 4
Ar-Ra'd
4
13:4
وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذالك لايات لقوم يعقلون ٤
وَفِى ٱلْأَرْضِ قِطَعٌۭ مُّتَجَـٰوِرَٰتٌۭ وَجَنَّـٰتٌۭ مِّنْ أَعْنَـٰبٍۢ وَزَرْعٌۭ وَنَخِيلٌۭ صِنْوَانٌۭ وَغَيْرُ صِنْوَانٍۢ يُسْقَىٰ بِمَآءٍۢ وَٰحِدٍۢ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍۢ فِى ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَعْقِلُونَ ٤
وَفِي
ﲎ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲏ
قِطَعٞ
ﲐ
مُّتَجَٰوِرَٰتٞ
ﲑ
وَجَنَّٰتٞ
ﲒ
مِّنۡ
ﲓ
أَعۡنَٰبٖ
ﲔ
وَزَرۡعٞ
ﲕ
وَنَخِيلٞ
ﲖ
صِنۡوَانٞ
ﲗ
وَغَيۡرُ
ﲘ
صِنۡوَانٖ
ﲙ
يُسۡقَىٰ
ﲚ
بِمَآءٖ
ﲛ
وَٰحِدٖ
ﲜ
وَنُفَضِّلُ
ﲝ
بَعۡضَهَا
ﲞ
عَلَىٰ
ﲟ
بَعۡضٖ
ﲠ
فِي
ﲡ
ٱلۡأُكُلِۚ
ﲢﲣ
إِنَّ
ﲤ
فِي
ﲥ
ذَٰلِكَ
ﲦ
لَأٓيَٰتٖ
ﲧ
لِّقَوۡمٖ
ﲨ
يَعۡقِلُونَ
ﲩ
٤
ﲪ
Dan di bumi ada beberapa potong tanah yang berdekatan (tetapi berlainan keadaannya); dan padanya ada kebun-kebun anggur, dan jenis-jenis tanaman serta pohon-pohon tamar (kurma) yang berumpun dan yang tidak berumpun; semuanya disiram dengan air yang sama; dan Kami lebihkan buah setengahnya dari setengahnya yang lain (pada bentuk, rasa, dan baunya) Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang (mahu) berfikir serta memahaminya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.