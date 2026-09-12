Rebar Kurdish Tafsir Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 4

[ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ ] وه لهسهر زهویشدا پارچه پارچه زهوى ههیه كه لێك نزیكن ههیانه باشهو روهك و دانهوێڵهى لێ دهڕوێت و ههیشه شۆرهو هیچى لێناڕوێت، وه ههیه خاكهكهى رهشهو ههیه سورهو ههیه سپیه [ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ ] وه جۆرهها باخ و بێستان ههیه له ترێ و جۆرهها كشتوكاڵ و بهرووبووم و دارخورما [ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ ] كه ههندێكیان لێكئهچن و یهك بنچینهیان ههیه، وه ههندێكیشیان لێكناچن و بنچینهیان جیاوازه [ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ] لهگهڵ ئهوهی ههر ههموویان به یهك ئاو ئاو ئهدرێن بهڵام تام و ڕهنگ و قهبارهیان جیاوازه [ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ] وه فهزڵی ههندێكیان دهدهین بهسهر ههندێكی تریان له خواردندا ههیه شیرینه و ههیه ترشه و ههیه مزره و ههیه تاڵه [ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٤) ] به دڵنیایى ههموو ئهمانه ئایهت و بهڵگهو نیشانهن لهسهر تاك و تهنهایى و تواناو دهسهڵات و گهورهیی خوای گهوره بۆ كهسانێك كه عهقڵیان ههبێت و بیر بكهنهوه.