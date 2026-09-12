Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 38
Ar-Ra'd
38
13:38
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان لرسول ان ياتي باية الا باذن الله لكل اجل كتاب ٣٨
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًۭا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَٰجًۭا وَذُرِّيَّةًۭ ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍۢ كِتَابٌۭ ٣٨
وَلَقَدۡ
ﲍ
أَرۡسَلۡنَا
ﲎ
رُسُلٗا
ﲏ
مِّن
ﲐ
قَبۡلِكَ
ﲑ
وَجَعَلۡنَا
ﲒ
لَهُمۡ
ﲓ
أَزۡوَٰجٗا
ﲔ
وَذُرِّيَّةٗۚ
ﲕﲖ
وَمَا
ﲗ
كَانَ
ﲘ
لِرَسُولٍ
ﲙ
أَن
ﲚ
يَأۡتِيَ
ﲛ
بِـَٔايَةٍ
ﲜ
إِلَّا
ﲝ
بِإِذۡنِ
ﲞ
ٱللَّهِۗ
ﲟﲠ
لِكُلِّ
ﲡ
أَجَلٖ
ﲢ
كِتَابٞ
ﲣ
٣٨
ﲤ
Dan demi sesungguhnya! Kami telah mengutus Rasul-rasul sebelummu, dan Kami jadikan untuk mereka isteri-isteri dan zuriat keturunan. Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang Rasul untuk mendatangkan sesuatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Tiap-tiap satu tempoh dan waktu ada baginya perkara dan hukum yang telah ditentukan oleh "Suratan Azali".
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.