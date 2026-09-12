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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 31
Ar-Ra'd
31
13:31
ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ٣١
وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًۭا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَا۟يْـَٔسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًۭا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا۟ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًۭا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِىَ وَعْدُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٣١
وَلَوۡ
ﱨ
أَنَّ
ﱩ
قُرۡءَانٗا
ﱪ
سُيِّرَتۡ
ﱫ
بِهِ
ﱬ
ٱلۡجِبَالُ
ﱭ
أَوۡ
ﱮ
قُطِّعَتۡ
ﱯ
بِهِ
ﱰ
ٱلۡأَرۡضُ
ﱱ
أَوۡ
ﱲ
كُلِّمَ
ﱳ
بِهِ
ﱴ
ٱلۡمَوۡتَىٰۗ
ﱵﱶ
بَل
ﱷ
لِّلَّهِ
ﱸ
ٱلۡأَمۡرُ
ﱹ
جَمِيعًاۗ
ﱺﱻ
أَفَلَمۡ
ﱼ
يَاْيۡـَٔسِ
ﱽ
ٱلَّذِينَ
ﱾ
ءَامَنُوٓاْ
ﱿ
أَن
ﲀ
لَّوۡ
ﲁ
يَشَآءُ
ﲂ
ٱللَّهُ
ﲃ
لَهَدَى
ﲄ
ٱلنَّاسَ
ﲅ
جَمِيعٗاۗ
ﲆﲇ
وَلَا
ﲈ
يَزَالُ
ﲉ
ٱلَّذِينَ
ﲊ
كَفَرُواْ
ﲋ
تُصِيبُهُم
ﲌ
بِمَا
ﲍ
صَنَعُواْ
ﲎ
قَارِعَةٌ
ﲏ
أَوۡ
ﲐ
تَحُلُّ
ﲑ
قَرِيبٗا
ﲒ
مِّن
ﲓ
دَارِهِمۡ
ﲔ
حَتَّىٰ
ﲕ
يَأۡتِيَ
ﲖ
وَعۡدُ
ﲗ
ٱللَّهِۚ
ﲘﲙ
إِنَّ
ﲚ
ٱللَّهَ
ﲛ
لَا
ﲜ
يُخۡلِفُ
ﲝ
ٱلۡمِيعَادَ
ﲞ
٣١
ﲟ
Dan kalaulah ada mana-mana Kitab Suci yang dengan sebabnya gunung-ganang terbongkar bergerak dari tempatnya, atau dengan sebabnya bumi dipecah-belah mengeluarkan isi kandungannya, atau dengan sebabnya orang-orang yang telah mati dapat menjawab kata-kata yang dihadapkan kepadanya, maka Al-Quran ialah Kitab Suci yang mengandungi mukjizat. (Tetapi lahirnya sesuatu mukjizat itu adalah menurut kehendak Allah), bahkan segala urusan tertentu bagi Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahawa kalaulah Allah menghendaki tentulah Ia memberi petunjuk kepada umat manusia seluruhnya, (lalu menjadikan mereka semuanya beriman). Dan orang-orang yang kafir itu (dengan sebab kekufuran mereka) sentiasa ditimpa bala bencana (ke atas diri atau harta benda mereka); atau pun bala bencana itu turun menimpa tempat-tempat yang berhampiran dengan tempat tinggal mereka (lalu menjadikan mereka gempar kecemasan), sehinggalah datang janji Allah (hari kiamat dan azabnya); Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjiNya.
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