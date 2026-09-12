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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 27
Ar-Ra'd
27
13:27
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه اية من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب ٢٧
وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ٢٧
وَيَقُولُ
ﳁ
ٱلَّذِينَ
ﳂ
كَفَرُواْ
ﳃ
لَوۡلَآ
ﳄ
أُنزِلَ
ﳅ
عَلَيۡهِ
ﳆ
ءَايَةٞ
ﳇ
مِّن
ﳈ
رَّبِّهِۦۚ
ﳉﳊ
قُلۡ
ﳋ
إِنَّ
ﳌ
ٱللَّهَ
ﳍ
يُضِلُّ
ﳎ
مَن
ﳏ
يَشَآءُ
ﳐ
وَيَهۡدِيٓ
ﳑ
إِلَيۡهِ
ﳒ
مَنۡ
ﳓ
أَنَابَ
ﳔ
٢٧
ﳕ
Dan orang-orang yang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepada (Muhammad) satu mukjizat dari Tuhannya? "Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya), dan memberi petunjuk ke jalan ugamanya, sesiapa yang rujuk kepadaNya, -
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