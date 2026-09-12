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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 23
Ar-Ra'd
23
13:23
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابايهم وازواجهم وذرياتهم والملايكة يدخلون عليهم من كل باب ٢٣
جَنَّـٰتُ عَدْنٍۢ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّـٰتِهِمْ ۖ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍۢ ٢٣
جَنَّٰتُ
ﱽ
عَدۡنٖ
ﱾ
يَدۡخُلُونَهَا
ﱿ
وَمَن
ﲀ
صَلَحَ
ﲁ
مِنۡ
ﲂ
ءَابَآئِهِمۡ
ﲃ
وَأَزۡوَٰجِهِمۡ
ﲄ
وَذُرِّيَّٰتِهِمۡۖ
ﲅﲆ
وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﲇ
يَدۡخُلُونَ
ﲈ
عَلَيۡهِم
ﲉ
مِّن
ﲊ
كُلِّ
ﲋ
بَابٖ
ﲌ
٢٣
ﲍ
Iaitu Syurga yang kekal yang mereka akan memasukinya bersama-sama orang-orang yang mengerjakan amal soleh dari ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta anak-anak mereka; sedang malaikat-malaikat pula akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu; -
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