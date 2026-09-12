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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 21
Ar-Ra'd
21
13:21
والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ٢١
وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ٢١
وَٱلَّذِينَ
ﱛ
يَصِلُونَ
ﱜ
مَآ
ﱝ
أَمَرَ
ﱞ
ٱللَّهُ
ﱟ
بِهِۦٓ
ﱠ
أَن
ﱡ
يُوصَلَ
ﱢ
وَيَخۡشَوۡنَ
ﱣ
رَبَّهُمۡ
ﱤ
وَيَخَافُونَ
ﱥ
سُوٓءَ
ﱦ
ٱلۡحِسَابِ
ﱧ
٢١
ﱨ
Dan orang-orang yang menghubungkan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah supaya dihubungkan, dan yang menaruh bimbang akan kemurkaan Tuhan mereka, serta takut kepada kesukaran yang akan dihadapi semasa soaljawab dan hitungan amal (pada hari kiamat); -
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