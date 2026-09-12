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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 19
Ar-Ra'd
19
13:19
۞ افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب ١٩
۞ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ١٩
۞ أَفَمَن
ﱁ ﱂ
يَعۡلَمُ
ﱃ
أَنَّمَآ
ﱄ
أُنزِلَ
ﱅ
إِلَيۡكَ
ﱆ
مِن
ﱇ
رَّبِّكَ
ﱈ
ٱلۡحَقُّ
ﱉ
كَمَنۡ
ﱊ
هُوَ
ﱋ
أَعۡمَىٰٓۚ
ﱌﱍ
إِنَّمَا
ﱎ
يَتَذَكَّرُ
ﱏ
أُوْلُواْ
ﱐ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﱑ
١٩
ﱒ
Maka adakah orang yang mengetahui bahawa Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu (wahai Muhammad) perkara yang benar, sama dengan orang yang buta matahatinya? Sesungguhnya orang-orang yang mahu memikirkan hal itu hanyalah orang-orang yang berakal sempurna.
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