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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 14
Ar-Ra'd
14
13:14
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال ١٤
لَهُۥ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىْءٍ إِلَّا كَبَـٰسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَـٰلِغِهِۦ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍۢ ١٤
لَهُۥ
ﱁ
دَعۡوَةُ
ﱂ
ٱلۡحَقِّۚ
ﱃﱄ
وَٱلَّذِينَ
ﱅ
يَدۡعُونَ
ﱆ
مِن
ﱇ
دُونِهِۦ
ﱈ
لَا
ﱉ
يَسۡتَجِيبُونَ
ﱊ
لَهُم
ﱋ
بِشَيۡءٍ
ﱌ
إِلَّا
ﱍ
كَبَٰسِطِ
ﱎ
كَفَّيۡهِ
ﱏ
إِلَى
ﱐ
ٱلۡمَآءِ
ﱑ
لِيَبۡلُغَ
ﱒ
فَاهُ
ﱓ
وَمَا
ﱔ
هُوَ
ﱕ
بِبَٰلِغِهِۦۚ
ﱖﱗ
وَمَا
ﱘ
دُعَآءُ
ﱙ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﱚ
إِلَّا
ﱛ
فِي
ﱜ
ضَلَٰلٖ
ﱝ
١٤
ﱞ
Kuasa menerima ibadat yang benar adalah tertentu bagi Allah; dan benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, tidak akan dapat menyahut atau memberikan sesuatupun kepada mereka, hanyalah seperti orang yang membentangkan kedua tapak tangannya kepada air supaya sampai ke mulutnya, padahal air itu sudah tentu tidak akan sampai kepadanya. Dan tiadalah ibadat dan doa permohonan orang-orang kafir itu melainkan dalam kesesatan.
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.