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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisaa' Ayah 97
An-Nisaa'
97
4:97
ان الذين توفاهم الملايكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولايك ماواهم جهنم وساءت مصيرا ٩٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةًۭ فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ٩٧
إِنَّ
ﱰ
ٱلَّذِينَ
ﱱ
تَوَفَّىٰهُمُ
ﱲ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﱳ
ظَالِمِيٓ
ﱴ
أَنفُسِهِمۡ
ﱵ
قَالُواْ
ﱶ
فِيمَ
ﱷ
كُنتُمۡۖ
ﱸﱹ
قَالُواْ
ﱺ
كُنَّا
ﱻ
مُسۡتَضۡعَفِينَ
ﱼ
فِي
ﱽ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﱾﱿ
قَالُوٓاْ
ﲀ
أَلَمۡ
ﲁ
تَكُنۡ
ﲂ
أَرۡضُ
ﲃ
ٱللَّهِ
ﲄ
وَٰسِعَةٗ
ﲅ
فَتُهَاجِرُواْ
ﲆ
فِيهَاۚ
ﲇﲈ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲉ
مَأۡوَىٰهُمۡ
ﲊ
جَهَنَّمُۖ
ﲋﲌ
وَسَآءَتۡ
ﲍ
مَصِيرًا
ﲎ
٩٧
ﲏ
Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiaya diri sendiri (kerana enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kaum kafir musyrik), mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata: "Apakah yang kamu telah lakukan mengenai ugama kamu?" Mereka menjawab: "Kami dahulu adalah orang-orang yang tertindas di bumi". Malaikat bertanya lagi: "Tidakkah bumi Allah itu luas, yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya?" Maka orang-orang yang sedemikian itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.
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