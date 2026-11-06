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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisaa' Ayah 95
An-Nisaa'
95
4:95
لا يستوي القاعدون من المومنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما ٩٥
لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَـٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ دَرَجَةًۭ ۚ وَكُلًّۭا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًۭا ٩٥
لَّا
ﱁ
يَسۡتَوِي
ﱂ
ٱلۡقَٰعِدُونَ
ﱃ
مِنَ
ﱄ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱅ
غَيۡرُ
ﱆ
أُوْلِي
ﱇ
ٱلضَّرَرِ
ﱈ
وَٱلۡمُجَٰهِدُونَ
ﱉ
فِي
ﱊ
سَبِيلِ
ﱋ
ٱللَّهِ
ﱌ
بِأَمۡوَٰلِهِمۡ
ﱍ
وَأَنفُسِهِمۡۚ
ﱎﱏ
فَضَّلَ
ﱐ
ٱللَّهُ
ﱑ
ٱلۡمُجَٰهِدِينَ
ﱒ
بِأَمۡوَٰلِهِمۡ
ﱓ
وَأَنفُسِهِمۡ
ﱔ
عَلَى
ﱕ
ٱلۡقَٰعِدِينَ
ﱖ
دَرَجَةٗۚ
ﱗﱘ
وَكُلّٗا
ﱙ
وَعَدَ
ﱚ
ٱللَّهُ
ﱛ
ٱلۡحُسۡنَىٰۚ
ﱜﱝ
وَفَضَّلَ
ﱞ
ٱللَّهُ
ﱟ
ٱلۡمُجَٰهِدِينَ
ﱠ
عَلَى
ﱡ
ٱلۡقَٰعِدِينَ
ﱢ
أَجۡرًا
ﱣ
عَظِيمٗا
ﱤ
٩٥
ﱥ
Tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk (tidak turut berperang) dari kalangan orang-orang yang beriman - selain daripada orang-orang yang ada keuzuran - dengan orang-orang yang berjihad (berjuang) pada jalan Allah (untuk membela Islam) dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak turut berperang kerana uzur) dengan kelebihan satu darjat. Dan tiap-tiap satu (dari dua golongan itu) Allah menjanjikan dengan balasan yang baik (Syurga), dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak turut berperang dan tidak ada sesuatu uzur) dengan pahala yang amat besar;
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