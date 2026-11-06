Al-Sa'di Tafsir: An-Nisaa' Ayah 94

Всевышний приказал Своим верующим рабам, отправляясь в поход на Его пути и стремясь снискать Его благоволение, проверять любые сомнительные сведения. Все сведения можно разделить на две группы: очевидные и сомнительные. Ясные и очевидные сведения не нуждаются в подтверждении, потому что нет необходимости доказывать уже доказанное. Что же касается неясных и сомнительных сведений, то они нуждаются в подтверждении, дабы люди могли решить, следует им опираться на них или нет. Проверка полученной информации может принести мусульманам много пользы и уберечь их от великого зла, и если раб всегда поступает так, то это свидетельствует о его набожности, здравомыслии и благоразумии. Если же он принимает поспешные решения, не удостоверившись в правдивости полученных сведений, то это обязательно приводит к нежелательным последствиям. Именно такой случай произошел с мусульманами, которых Аллах укорил в этом аяте. Они не пожелали удостовериться в искренности человека, который приветствовал их миром, убили его и забрали имущество, которое тот имел при себе. Это были добытые им военные трофеи или вверенное ему имущество других людей. Мусульмане решили, что он приветствовал их миром, чтобы спастись от смерти. Они не должны были поступать так, и поэтому Аллах упрекнул их за такой поступок. Им не следовало называть того, кто приветствовал их миром, неверующим, стремясь обрести преходящие мирские блага. Ничтожное и тленное земное богатство не должно было подталкивать их к совершению недостойного поступка, который лишил их щедрого и вечного вознаграждения у Аллаха. Воистину, Его вознаграждение лучше и долговечнее. Из этого следует, что если раб чувствует влечение к поступку, который угоден его душе, но может причинить ему вред, то ему следует вспомнить о вознаграждении, которое Аллах приготовил для тех, кто сопротивляется своим низменным желаниям и отдает предпочтение тому, что угодно Ему, перед тем, что угодно его собственной душе. Так Аллах призывает людей выполнять Его повеления, даже если они обременительны для них. Затем Аллах напомнил правоверным о том, в каком положении они находились до того, как Он помог им обратиться в ислам. Он наставил мусульман на прямой путь и избавил их от заблуждения, и таким же образом Он может наставить на прямой путь остальных людей. Мусульмане обращались в ислам постепенно, и таким же образом обращаются в ислам все остальные. И если человек, достигнув совершенства, задумается над недостатками, которыми он обладал прежде, если он станет обращаться с новообращенными мусульманами, опираясь на свои знания, если он будет проповедовать религию с мудростью и добрым увещеванием, то это позволит ему помочь другим и самому извлечь из этого пользу. Именно поэтому после упоминания об этом Аллах еще раз приказал удостоверяться и проверять полученные сведения. Если мусульманам, которые сражаются во имя Аллаха, борются против Его врагов и готовятся нанести им сокрушительное поражение, приказано удостоверяться в искренности тех, кто приветствует их миром, несмотря на то, что у них может быть достаточно оснований предположить, что неприятель приветствует их миром, опасаясь за свою жизнь и пытаясь спастись от смерти, то это значит, что мусульмане должны удостоверяться в сути происходящего при любых обстоятельствах, когда у них возникают сомнения или подозрения. Раб должен удостоверяться в сути происходящего до тех пор, пока ситуация полностью не прояснится и пока он не узнает истину. Аллах ведает о том, что совершают люди, и воздаст каждому человеку за его деяния и намерения, о которых Ему прекрасно известно.