Rebar Kurdish Tafsir Tafsir: An-Nisaa' Ayah 91

[ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ] وه كهسانێكی تریش ئهبینن كه ئهیانهوێ ئهمین بن له ئێوهو له كافرانیش [ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ] وه ههر كاتێك كافران بانگیان بكهن بۆ شهریك دانان بۆ خواى گهورهو كوشتاری موسڵمانان ئهوان پاشگهز ئهبنهوهو ئهڕۆنهوه ناویان و وهڵامیان ئهدهنهوه [ فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ] ئهگهر خۆیان دوور نهگرن له كوشتاری ئێوه وه عههدو پهیمانی ئاشتهوایی و سلمیان بهئێوه نهدا [ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ ] وه دهستی خۆیان نهگرتهوه له كوشتاری ئێوه [ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ] ئهوه ئهوانیش به دیل بگرن، وه له ههر شوێنێك پێیان گهیشتن و دهستان بهسهریاندا ڕۆیشت و زاڵ بوون بهسهریان كوشتاریان بكهن [ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (٩١) ] ئا ئهمانهن كه خوای گهوره بهڵگهی ئاشكرای ئێوهی زاڵ كردووه بهسهریاندا وه كوشتاریان بكهن.