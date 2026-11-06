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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisaa' Ayah 76
An-Nisaa'
76
4:76
الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا ٧٦
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦
ٱلَّذِينَ
ﱡ
ءَامَنُواْ
ﱢ
يُقَٰتِلُونَ
ﱣ
فِي
ﱤ
سَبِيلِ
ﱥ
ٱللَّهِۖ
ﱦﱧ
وَٱلَّذِينَ
ﱨ
كَفَرُواْ
ﱩ
يُقَٰتِلُونَ
ﱪ
فِي
ﱫ
سَبِيلِ
ﱬ
ٱلطَّٰغُوتِ
ﱭ
فَقَٰتِلُوٓاْ
ﱮ
أَوۡلِيَآءَ
ﱯ
ٱلشَّيۡطَٰنِۖ
ﱰﱱ
إِنَّ
ﱲ
كَيۡدَ
ﱳ
ٱلشَّيۡطَٰنِ
ﱴ
كَانَ
ﱵ
ضَعِيفًا
ﱶ
٧٦
ﱷ
Orang-orang yang beriman, berperang pada jalan Allah; dan orang-orang yang kafir pula berperang pada jalan Taghut (Syaitan). Oleh sebab itu, perangilah kamu akan pengikut-pengikut Syaitan itu, kerana sesungguhnya tipu daya Syaitan itu adalah lemah.
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