Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisaa' Ayah 74
An-Nisaa'
74
4:74
۞ فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نوتيه اجرا عظيما ٧٤
۞ فَلْيُقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًۭا ٧٤
۞ فَلۡيُقَٰتِلۡ
ﲶ ﲷ
فِي
ﲸ
سَبِيلِ
ﲹ
ٱللَّهِ
ﲺ
ٱلَّذِينَ
ﲻ
يَشۡرُونَ
ﲼ
ٱلۡحَيَوٰةَ
ﲽ
ٱلدُّنۡيَا
ﲾ
بِٱلۡأٓخِرَةِۚ
ﲿﳀ
وَمَن
ﳁ
يُقَٰتِلۡ
ﳂ
فِي
ﳃ
سَبِيلِ
ﳄ
ٱللَّهِ
ﳅ
فَيُقۡتَلۡ
ﳆ
أَوۡ
ﳇ
يَغۡلِبۡ
ﳈ
فَسَوۡفَ
ﳉ
نُؤۡتِيهِ
ﳊ
أَجۡرًا
ﳋ
عَظِيمٗا
ﳌ
٧٤
ﳍ
Oleh itu, orang-orang (yang beriman) yang mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada (kesenangan) kehidupan dunia, hendaklah mereka berperang pada jalan Allah (untuk membela Islam). Dan sesiapa yang berperang pada jalan Allah lalu ia mati (gugur Syahid) atau beroleh kemenangan, maka Kami akan memberi kepadanya pahala yang besar.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.