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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisaa' Ayah 71
An-Nisaa'
71
4:71
يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا ٧١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًۭا ٧١
يَٰٓأَيُّهَا
ﲆ
ٱلَّذِينَ
ﲇ
ءَامَنُواْ
ﲈ
خُذُواْ
ﲉ
حِذۡرَكُمۡ
ﲊ
فَٱنفِرُواْ
ﲋ
ثُبَاتٍ
ﲌ
أَوِ
ﲍ
ٱنفِرُواْ
ﲎ
جَمِيعٗا
ﲏ
٧١
ﲐ
Wahai orang-orang yang beriman, bersedialah dan berjaga-jagalah (sebelum kamu menghadapi musuh), kemudian (bila dikehendaki) maralah (ke medan perang) sepuak demi sepuak, atau (jika perlu) maralah serentak beramai-ramai.
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