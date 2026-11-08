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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisaa' Ayah 160
An-Nisaa'
160
4:160
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ١٦٠
فَبِظُلْمٍۢ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَـٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًۭا ١٦٠
فَبِظُلۡمٖ
ﲠ
مِّنَ
ﲡ
ٱلَّذِينَ
ﲢ
هَادُواْ
ﲣ
حَرَّمۡنَا
ﲤ
عَلَيۡهِمۡ
ﲥ
طَيِّبَٰتٍ
ﲦ
أُحِلَّتۡ
ﲧ
لَهُمۡ
ﲨ
وَبِصَدِّهِمۡ
ﲩ
عَن
ﲪ
سَبِيلِ
ﲫ
ٱللَّهِ
ﲬ
كَثِيرٗا
ﲭ
١٦٠
ﲮ
Maka disebabkan kezaliman yang amat besar dari perbuatan orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan bagi mereka, dan disebabkan mereka banyak menghalang manusia dari jalan Allah.
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