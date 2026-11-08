Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisaa' Ayah 153
An-Nisaa'
153
4:153
يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذالك فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذالك واتينا موسى سلطانا مبينا ١٥٣
يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَـٰبًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا۟ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوٓا۟ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةًۭ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَـٰنًۭا مُّبِينًۭا ١٥٣
يَسۡـَٔلُكَ
ﲕ
أَهۡلُ
ﲖ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲗ
أَن
ﲘ
تُنَزِّلَ
ﲙ
عَلَيۡهِمۡ
ﲚ
كِتَٰبٗا
ﲛ
مِّنَ
ﲜ
ٱلسَّمَآءِۚ
ﲝﲞ
فَقَدۡ
ﲟ
سَأَلُواْ
ﲠ
مُوسَىٰٓ
ﲡ
أَكۡبَرَ
ﲢ
مِن
ﲣ
ذَٰلِكَ
ﲤ
فَقَالُوٓاْ
ﲥ
أَرِنَا
ﲦ
ٱللَّهَ
ﲧ
جَهۡرَةٗ
ﲨ
فَأَخَذَتۡهُمُ
ﲩ
ٱلصَّٰعِقَةُ
ﲪ
بِظُلۡمِهِمۡۚ
ﲫﲬ
ثُمَّ
ﲭ
ٱتَّخَذُواْ
ﲮ
ٱلۡعِجۡلَ
ﲯ
مِنۢ
ﲰ
بَعۡدِ
ﲱ
مَا
ﲲ
جَآءَتۡهُمُ
ﲳ
ٱلۡبَيِّنَٰتُ
ﲴ
فَعَفَوۡنَا
ﲵ
عَن
ﲶ
ذَٰلِكَۚ
ﲷﲸ
وَءَاتَيۡنَا
ﲹ
مُوسَىٰ
ﲺ
سُلۡطَٰنٗا
ﲻ
مُّبِينٗا
ﲼ
١٥٣
ﲽ
Ahli Kitab (kaum Yahudi) meminta kepadamu (wahai Muhammad) supaya engkau menurunkan kepada mereka sebuah Kitab dari langit. (Janganlah engkau merasa pelik), kerana sesungguhnya mereka telah meminta kepada Nabi Musa lebih besar dari itu. Mereka berkata: "(Wahai Musa) perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata (supaya kami dapat melihatNya dan percaya kepadaNya)". Lalu mereka disambar oleh petir dengan sebab kezaliman mereka (menderhaka kepada Allah); kemudian mereka pula menyembah (patung) anak lembu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan (mukjizat), lalu Kami maafkan mereka dari perbuatan yang sedemikian itu (ketika mereka bertaubat). Dan Kami telah memberi kepada Nabi Musa kekuasaan yang nyata (untuk mengalahkan kaum yang kafir itu).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.