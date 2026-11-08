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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisaa' Ayah 150
An-Nisaa'
150
4:150
ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نومن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذالك سبيلا ١٥٠
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍۢ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍۢ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا۟ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ١٥٠
إِنَّ
ﱡ
ٱلَّذِينَ
ﱢ
يَكۡفُرُونَ
ﱣ
بِٱللَّهِ
ﱤ
وَرُسُلِهِۦ
ﱥ
وَيُرِيدُونَ
ﱦ
أَن
ﱧ
يُفَرِّقُواْ
ﱨ
بَيۡنَ
ﱩ
ٱللَّهِ
ﱪ
وَرُسُلِهِۦ
ﱫ
وَيَقُولُونَ
ﱬ
نُؤۡمِنُ
ﱭ
بِبَعۡضٖ
ﱮ
وَنَكۡفُرُ
ﱯ
بِبَعۡضٖ
ﱰ
وَيُرِيدُونَ
ﱱ
أَن
ﱲ
يَتَّخِذُواْ
ﱳ
بَيۡنَ
ﱴ
ذَٰلِكَ
ﱵ
سَبِيلًا
ﱶ
١٥٠
ﱷ
Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah dan Rasul-rasulNya, dan (orang-orang yang) hendak membeza-bezakan iman mereka di antara Allah dan Rasul-rasulNya, dan (orang-orang yang) berkata: "Kami beriman kepada setengah Rasul-rasul itu dan kufur ingkar kepada setengahnya yang lain", serta bertujuan hendak mengambil jalan lain antara iman dan kufur itu:
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