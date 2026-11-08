Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisaa' Ayah 148
An-Nisaa'
148
4:148
۞ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ١٤٨
۞ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٤٨
۞ لَّا
ﱁ ﱂ
يُحِبُّ
ﱃ
ٱللَّهُ
ﱄ
ٱلۡجَهۡرَ
ﱅ
بِٱلسُّوٓءِ
ﱆ
مِنَ
ﱇ
ٱلۡقَوۡلِ
ﱈ
إِلَّا
ﱉ
مَن
ﱊ
ظُلِمَۚ
ﱋﱌ
وَكَانَ
ﱍ
ٱللَّهُ
ﱎ
سَمِيعًا
ﱏ
عَلِيمًا
ﱐ
١٤٨
ﱑ
Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus-terang (untuk mendedahkan kejahatan orang); kecuali oleh orang yang dianiayakan. Dan (ingatlah) Allah sentiasa Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.