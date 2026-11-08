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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisaa' Ayah 147
An-Nisaa'
147
4:147
ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما ١٤٧
مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًۭا ١٤٧
مَّا
ﳁ
يَفۡعَلُ
ﳂ
ٱللَّهُ
ﳃ
بِعَذَابِكُمۡ
ﳄ
إِن
ﳅ
شَكَرۡتُمۡ
ﳆ
وَءَامَنتُمۡۚ
ﳇﳈ
وَكَانَ
ﳉ
ٱللَّهُ
ﳊ
شَاكِرًا
ﳋ
عَلِيمٗا
ﳌ
١٤٧
ﳍ
Apa gunanya Allah menyeksa kamu sekiranya kamu bersyukur (akan nikmatNya) serta kamu beriman (kepadaNya)? Dan (ingatlah) Allah sentiasa Membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepadaNya), lagi Maha Mengetahui (akan hal keadaan mereka).
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