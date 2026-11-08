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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisaa' Ayah 146
An-Nisaa'
146
4:146
الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولايك مع المومنين وسوف يوت الله المومنين اجرا عظيما ١٤٦
إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًۭا ١٤٦
إِلَّا
ﲭ
ٱلَّذِينَ
ﲮ
تَابُواْ
ﲯ
وَأَصۡلَحُواْ
ﲰ
وَٱعۡتَصَمُواْ
ﲱ
بِٱللَّهِ
ﲲ
وَأَخۡلَصُواْ
ﲳ
دِينَهُمۡ
ﲴ
لِلَّهِ
ﲵ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲶ
مَعَ
ﲷ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ
ﲸﲹ
وَسَوۡفَ
ﲺ
يُؤۡتِ
ﲻ
ٱللَّهُ
ﲼ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲽ
أَجۡرًا
ﲾ
عَظِيمٗا
ﲿ
١٤٦
ﳀ
Kecuali orang-orang yang bertaubat (dari perbuatan munafik itu) dan memperbaiki amalan mereka (yang salah), dan mereka pula berpegang teguh kepada (ugama) Allah, serta mengerjakan ugama mereka dengan ikhlas kerana Allah, maka mereka yang demikian itu ditempatkan bersama-sama orang-orang yang beriman (di dalam Syurga); dan Allah akan memberikan orang-orang yang beriman itu pahala yang amat besar.
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