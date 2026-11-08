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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisaa' Ayah 145
An-Nisaa'
145
4:145
ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ١٤٥
إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٤٥
إِنَّ
ﲡ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﲢ
فِي
ﲣ
ٱلدَّرۡكِ
ﲤ
ٱلۡأَسۡفَلِ
ﲥ
مِنَ
ﲦ
ٱلنَّارِ
ﲧ
وَلَن
ﲨ
تَجِدَ
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لَهُمۡ
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نَصِيرًا
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١٤٥
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Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang terkebawah sekali dari (lapisan-lapisan dalam) neraka. Dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat sesiapa pun yang boleh menolong mereka.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
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