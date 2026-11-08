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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisaa' Ayah 143
An-Nisaa'
143
4:143
مذبذبين بين ذالك لا الى هاولاء ولا الى هاولاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ١٤٣
مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًۭا ١٤٣
مُّذَبۡذَبِينَ
ﱼ
بَيۡنَ
ﱽ
ذَٰلِكَ
ﱾ
لَآ
ﱿ
إِلَىٰ
ﲀ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﲁ
وَلَآ
ﲂ
إِلَىٰ
ﲃ
هَٰٓؤُلَآءِۚ
ﲄﲅ
وَمَن
ﲆ
يُضۡلِلِ
ﲇ
ٱللَّهُ
ﲈ
فَلَن
ﲉ
تَجِدَ
ﲊ
لَهُۥ
ﲋ
سَبِيلٗا
ﲌ
١٤٣
ﲍ
Mereka berkeadaan "muzabzab" (tidak mempunyai pendirian yang tetap) antara (iman dan kufur) itu; mereka tidak berpihak terus kepada golongan (kafir) dan tidak pula berpihak kepada golongan (yang beriman). Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka engkau (wahai Muhammad) tidak sekali-kali akan mendapat jalan untuk menyelamatkannya.
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