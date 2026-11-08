Rebar Kurdish Tafsir Tafsir: An-Nisaa' Ayah 143

[ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ ] مونافیقان دوو دڵن له نێوان موسڵمانان و له نێوان موشریكاندا خۆیان یهكلا نهكردۆتهوه بۆ لای هیچ كامێكیان نه بۆ لای ئهمان خۆیان یهكلا كردۆتهوه نه بۆ لای ئهوان، بهڵكو له رووكهشدا لهگهڵ باوهڕدارانن و له ناوهڕۆك و ناخدا لهگهڵ كافرانن [ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (١٤٣) ] وهههر كهسێكیش كه خوای گهوره گومڕای بكات ئهوه هیچ ڕێگایهك نابینی كه بیگهینێ بهحهق ئهمانه خوای گهوره گومڕای كردوون لهبهر ئهوهی حهقیان ناسی و شوێنی نهكهوتن شایهنی هیدایهت نین.