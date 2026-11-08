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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisaa' Ayah 137
An-Nisaa'
137
4:137
ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ١٣٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًۭا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًۢا ١٣٧
إِنَّ
ﲉ
ٱلَّذِينَ
ﲊ
ءَامَنُواْ
ﲋ
ثُمَّ
ﲌ
كَفَرُواْ
ﲍ
ثُمَّ
ﲎ
ءَامَنُواْ
ﲏ
ثُمَّ
ﲐ
كَفَرُواْ
ﲑ
ثُمَّ
ﲒ
ٱزۡدَادُواْ
ﲓ
كُفۡرٗا
ﲔ
لَّمۡ
ﲕ
يَكُنِ
ﲖ
ٱللَّهُ
ﲗ
لِيَغۡفِرَ
ﲘ
لَهُمۡ
ﲙ
وَلَا
ﲚ
لِيَهۡدِيَهُمۡ
ﲛ
سَبِيلَۢا
ﲜ
١٣٧
ﲝ
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian mereka kafir, kemudian mereka beriman semula, kemudian mereka kafir sekali lagi, kemudian mereka bertambah-tambah lagi dengan kekufuran, Allah tidak sekali-kali akan memberi ampun kepada mereka, dan tidak akan memberi pertunjuk hidayah kepada mereka ke jalan yang benar.
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