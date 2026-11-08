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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisaa' Ayah 126
An-Nisaa'
126
4:126
ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا ١٢٦
وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍۢ مُّحِيطًۭا ١٢٦
وَلِلَّهِ
ﲓ
مَا
ﲔ
فِي
ﲕ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲖ
وَمَا
ﲗ
فِي
ﲘ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲙﲚ
وَكَانَ
ﲛ
ٱللَّهُ
ﲜ
بِكُلِّ
ﲝ
شَيۡءٖ
ﲞ
مُّحِيطٗا
ﲟ
١٢٦
ﲠ
Dan bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi; dan Allah sentiasa Meliputi (pengetahuanNya dan kekuasaanNya) akan tiap-tiap sesuatu.
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