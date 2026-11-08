Rebar Kurdish Tafsir Tafsir: An-Nisaa' Ayah 125

[ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ] كێ دینی لهو كهسه باشتره كه ڕووی خۆی تهسلیمی خوای گهوره كردبێ، واته: به ئیخلاص و بهدڵسۆزیهوه كردهوه بۆ خوای گهوره ئهنجام بدات [ وَهُوَ مُحْسِنٌ ] وه چاكهكار بێ واته: كردهوهكانی لهسهر سوننهت بێ، كه ئهمه ههردوو مهرجهكهى وهرگرتنى كردهوهیه لاى خواى گهوره بهبێ ئهم دوو مهرجه خواى گهوره كردهوه له هیچ كهس وهرناگرێت [ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ] وه شوێنی دینی ئیبراهیم كهوتبێ به حهنیفی واته: له ههموو دینه پووچهڵ و شیركهكان لایدابێ بۆ دینی حهقی ئیسلام [ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (١٢٥) ] وه خوای گهوره ئیبراهیمی كردووه به خهلیل و خۆشهویستی خۆی خَلِيل ئهوپهڕی خۆشهویستییه، وه پێغهمبهری خوایشى- صلى الله عليه وسلم - كردووه به خۆشهویستى خۆى.