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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisaa' Ayah 119
An-Nisaa'
119
4:119
ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن اذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ١١٩
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَـَٔامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَـٰمِ وَلَـَٔامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَـٰنَ وَلِيًّۭا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًۭا مُّبِينًۭا ١١٩
وَلَأُضِلَّنَّهُمۡ
ﲠ
وَلَأُمَنِّيَنَّهُمۡ
ﲡ
وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ
ﲢ
فَلَيُبَتِّكُنَّ
ﲣ
ءَاذَانَ
ﲤ
ٱلۡأَنۡعَٰمِ
ﲥ
وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ
ﲦ
فَلَيُغَيِّرُنَّ
ﲧ
خَلۡقَ
ﲨ
ٱللَّهِۚ
ﲩﲪ
وَمَن
ﲫ
يَتَّخِذِ
ﲬ
ٱلشَّيۡطَٰنَ
ﲭ
وَلِيّٗا
ﲮ
مِّن
ﲯ
دُونِ
ﲰ
ٱللَّهِ
ﲱ
فَقَدۡ
ﲲ
خَسِرَ
ﲳ
خُسۡرَانٗا
ﲴ
مُّبِينٗا
ﲵ
١١٩
ﲶ
"Dan demi sesungguhnya, aku akan menyesatkan mereka (dari kebenaran), dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka (mencacatkan binatang-binatang ternak), lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu; dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah". Dan (ingatlah) sesiapa yang mengambil Syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang nyata.
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