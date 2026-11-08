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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisaa' Ayah 118
An-Nisaa'
118
4:118
لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ١١٨
لَّعَنَهُ ٱللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًۭا مَّفْرُوضًۭا ١١٨
لَّعَنَهُ
ﲖ
ٱللَّهُۘ
ﲗﲘ
وَقَالَ
ﲙ
لَأَتَّخِذَنَّ
ﲚ
مِنۡ
ﲛ
عِبَادِكَ
ﲜ
نَصِيبٗا
ﲝ
مَّفۡرُوضٗا
ﲞ
١١٨
ﲟ
Yang telah dilaknat oleh Allah, dan yang telah mengatakan: "Demi sesungguhnya, aku akan mengambil dari kalangan hamba-hambaMu, bahagian yang tertentu (untuk menjadi pengikutku);
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