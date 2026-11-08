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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisaa' Ayah 117
An-Nisaa'
117
4:117
ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا ١١٧
إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَـٰثًۭا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَـٰنًۭا مَّرِيدًۭا ١١٧
إِن
ﲊ
يَدۡعُونَ
ﲋ
مِن
ﲌ
دُونِهِۦٓ
ﲍ
إِلَّآ
ﲎ
إِنَٰثٗا
ﲏ
وَإِن
ﲐ
يَدۡعُونَ
ﲑ
إِلَّا
ﲒ
شَيۡطَٰنٗا
ﲓ
مَّرِيدٗا
ﲔ
١١٧
ﲕ
Apa yang mereka sembah yang lain dari Allah itu, hanyalah berhala-berhala (makhluk-makhluk yang lemah), dan mereka (dengan yang demikian) tidak menyembah melainkan Syaitan yang derhaka;
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