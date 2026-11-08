Tafseer Jalalayn Tafsir: An-Nisaa' Ayah 113

﴿وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَیۡكَ﴾ يَا مُحَمَّد ﴿وَرَحۡمَتُهُۥ﴾ بِالْعِصْمَةِ ﴿لَهَمَّت﴾ أَضْمَرَتْ ﴿طَّاۤىِٕفَةࣱ مِّنۡهُمۡ﴾ مِنْ قَوْم طُعْمَة ﴿أَن یُضِلُّوكَ﴾ عَنْ الْقَضَاء بِالْحَقِّ بِتَلْبِيسِهِمْ عَلَيْك ﴿وَمَا یُضِلُّونَ إِلَّاۤ أَنفُسَهُمۡۖ وَمَا یَضُرُّونَكَ مِن﴾ زائدة ﴿شَیۡءࣲۚ﴾ لأن وبال ذلك إضْلَالهمْ عَلَيْهِمْ ﴿وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَیۡكَ ٱلۡكِتَـٰبَ﴾ الْقُرْآن ﴿وَٱلۡحِكۡمَةَ﴾ مَا فِيهِ مِن الْأَحْكَام ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمۡ تَكُن تَعۡلَمُۚ﴾ مِن الْأَحْكَام وَالْغَيْب ﴿وَكَانَ فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَیۡكَ﴾ بذلك وغيره ﴿عَظِیمࣰا ١١٣﴾