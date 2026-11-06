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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisaa' Ayah 107
An-Nisaa'
107
4:107
ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما ١٠٧
وَلَا تُجَـٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًۭا ١٠٧
وَلَا
ﱊ
تُجَٰدِلۡ
ﱋ
عَنِ
ﱌ
ٱلَّذِينَ
ﱍ
يَخۡتَانُونَ
ﱎ
أَنفُسَهُمۡۚ
ﱏﱐ
إِنَّ
ﱑ
ٱللَّهَ
ﱒ
لَا
ﱓ
يُحِبُّ
ﱔ
مَن
ﱕ
كَانَ
ﱖ
خَوَّانًا
ﱗ
أَثِيمٗا
ﱘ
١٠٧
ﱙ
Dan janganlah engkau berbahas untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang selalu melakukan khianat, lagi sentiasa berdosa.
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.