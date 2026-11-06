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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisaa' Ayah 104
An-Nisaa'
104
4:104
ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ١٠٤
وَلَا تَهِنُوا۟ فِى ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا۟ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٤
وَلَا
ﲜ
تَهِنُواْ
ﲝ
فِي
ﲞ
ٱبۡتِغَآءِ
ﲟ
ٱلۡقَوۡمِۖ
ﲠﲡ
إِن
ﲢ
تَكُونُواْ
ﲣ
تَأۡلَمُونَ
ﲤ
فَإِنَّهُمۡ
ﲥ
يَأۡلَمُونَ
ﲦ
كَمَا
ﲧ
تَأۡلَمُونَۖ
ﲨﲩ
وَتَرۡجُونَ
ﲪ
مِنَ
ﲫ
ٱللَّهِ
ﲬ
مَا
ﲭ
لَا
ﲮ
يَرۡجُونَۗ
ﲯﲰ
وَكَانَ
ﲱ
ٱللَّهُ
ﲲ
عَلِيمًا
ﲳ
حَكِيمًا
ﲴ
١٠٤
ﲵ
Dan janganlah kamu lemah (hilang semangat) dalam memburu musuh (yang menceroboh) itu; kerana kalau kamu menderita sakit (luka atau mati) maka sesungguhnya mereka pun menderita sakitnya seperti penderitaan kamu; sedang kamu mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan (iaitu balasan yang baik pada hari akhirat kelak). Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
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