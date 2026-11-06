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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisaa' Ayah 100
An-Nisaa'
100
4:100
۞ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما ١٠٠
۞ وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًۭا كَثِيرًۭا وَسَعَةًۭ ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٠٠
۞ وَمَن
ﲩ ﲪ
يُهَاجِرۡ
ﲫ
فِي
ﲬ
سَبِيلِ
ﲭ
ٱللَّهِ
ﲮ
يَجِدۡ
ﲯ
فِي
ﲰ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲱ
مُرَٰغَمٗا
ﲲ
كَثِيرٗا
ﲳ
وَسَعَةٗۚ
ﲴﲵ
وَمَن
ﲶ
يَخۡرُجۡ
ﲷ
مِنۢ
ﲸ
بَيۡتِهِۦ
ﲹ
مُهَاجِرًا
ﲺ
إِلَى
ﲻ
ٱللَّهِ
ﲼ
وَرَسُولِهِۦ
ﲽ
ثُمَّ
ﲾ
يُدۡرِكۡهُ
ﲿ
ٱلۡمَوۡتُ
ﳀ
فَقَدۡ
ﳁ
وَقَعَ
ﳂ
أَجۡرُهُۥ
ﳃ
عَلَى
ﳄ
ٱللَّهِۗ
ﳅﳆ
وَكَانَ
ﳇ
ٱللَّهُ
ﳈ
غَفُورٗا
ﳉ
رَّحِيمٗا
ﳊ
١٠٠
ﳋ
Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah (untuk membela dan menegakkan Islam), nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur; dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan RasulNya, kemudian ia mati (dalam perjalanan), maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
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