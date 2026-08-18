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Tafsir: An-Naml 27:78
An-Naml
78
27:78
ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ٧٨
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٧٨
إِنَّ
رَبَّكَ
يَقۡضِي
بَيۡنَهُم
بِحُكۡمِهِۦۚ
وَهُوَ
ٱلۡعَزِيزُ
ٱلۡعَلِيمُ
٧٨
Sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad) akan memutuskan di antara mereka dengan hukumNya, dan Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui.
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний Господь рассудит между своими препирающимися рабами и вынесет справедливый приговор. В мирской жизни люди очень часто впадают в разногласия. Иногда это происходит из-за отсутствия ясных доказательств, а иногда люди отказываются признавать эти доказательства из-за своих корыстных целей. Но в Последней жизни Всемогущий Аллах прольет свет на истину и рассудит все разногласия и противоречия. Воистину, Он - Могущественный, Знающий. Ему покорно все сущее, и Ему известно обо всем происходящем. Он знает об утверждениях Своих препирающихся рабов и том, что породило противоречия между ними и какие цели преследовали обе препирающиеся стороны. Именно благодаря этому каждое творение получит самое справедливое и полное воздаяние.