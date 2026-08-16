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Tafsir: An-Naml 27:60
An-Naml
60
27:60
امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدايق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها االاه مع الله بل هم قوم يعدلون ٦٠
أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍۢ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟ شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌۭ يَعْدِلُونَ ٦٠
أَمَّنۡ
خَلَقَ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضَ
وَأَنزَلَ
لَكُم
مِّنَ
ٱلسَّمَآءِ
مَآءٗ
فَأَنۢبَتۡنَا
بِهِۦ
حَدَآئِقَ
ذَاتَ
بَهۡجَةٖ
مَّا
كَانَ
لَكُمۡ
أَن
تُنۢبِتُواْ
شَجَرَهَآۗ
أَءِلَٰهٞ
مَّعَ
ٱللَّهِۚ
بَلۡ
هُمۡ
قَوۡمٞ
يَعۡدِلُونَ
٦٠
Bahkan siapakah yang telah mencipta langit dan bumi, dan menurunkan hujan dari langit untuk kamu? Lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman kebun-kebun (yang menghijau subur) dengan indahnya, yang kamu tidak dapat dan tidak berkuasa menumbuhkan pohon-pohonnya. Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? (Tidak!) bahkan mereka (yang musyrik itu) adalah kaum yang menyeleweng dari kebenaran (tauhid).
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Al-Sa'di
Небеса вместе с солнцем, луной, звездами и ангелами, а также земля вместе с горами, морями, реками и деревьями - все это творения одного Аллаха. Он сотворил вас и ниспосылает дождь ради вас. Благодаря дождевой воде вырастают великолепные сады, которые поражают вас изобилием и разнообразием удивительных фруктов и плодов. Вы не сможете самостоятельно вырастить их, если Аллах не проявит к вам милосердие и не оросит ваши насаждения дождевой водой. Какое иное божество заботится о вас и заслуживает обожествления наряду с Аллахом? Нет такого божества, однако некоторые люди все равно уклоняются от истины. Арабский глагол адаля имеет несколько значений, и поэтому альтернативный перевод этих слов Всевышнего гласит: «Нет, но они - люди, которые равняют с Аллахом вымышленных богов». Они поступают так сознательно, потому что твердо знают, что только Аллах способен сотворить небеса и землю и одарить Своих рабов всем необходимым.