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An-Naml
51
27:51
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين ٥١
فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَـٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٥١
فَٱنظُرۡ
كَيۡفَ
كَانَ
عَٰقِبَةُ
مَكۡرِهِمۡ
أَنَّا
دَمَّرۡنَٰهُمۡ
وَقَوۡمَهُمۡ
أَجۡمَعِينَ
٥١
Maka lihatlah bagaimana akibat rancangan jahat mereka, iaitu Kami telah hancurkan mereka dan kaum mereka semuanya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ خواى گهوره كافره پيلانگێڕهكانى لهناوبرد} [
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ
] بزانهو تهماشا بكه سهرهنجامی نهخشهو پیلان دانانی ئهوان چی بوو [
أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (٥١)
] ئێمه ئهوان و قهومه كافرهكهیانمان ههر ههموویان به تێكڕا لهناوبرد.