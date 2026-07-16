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An-Naml
48
27:48
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون ٤٨
وَكَانَ فِى ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍۢ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٤٨
وَكَانَ
فِي
ٱلۡمَدِينَةِ
تِسۡعَةُ
رَهۡطٖ
يُفۡسِدُونَ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَلَا
يُصۡلِحُونَ
٤٨
Dan di bandar (tempat tinggal kaum Thamud) itu, ada sembilan orang yang semata-mata melakukan kerosakan di bumi (dengan berbagai-bagai maksiat) dan tidak melakukan kebaikan sedikitpun.
Tafsir
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Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ
] لهو شارهیشدا نۆ كهس ههبوون له دهسهڵاتداران كه به راوێژى ئهمان (قهددارى كوڕى سالف) وشترهكهى سهربڕى [
يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
] ئهوانه ئاشووبیان دهگێڕاو ئاژاوهیان لهسهر زهویدا ئهنایهوه [
وَلَا يُصْلِحُونَ (٤٨)
] وه هیچ كاتێك چاكسازیان نهئهكرد.