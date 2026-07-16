Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Naml
42
27:42
فلما جاءت قيل اهاكذا عرشك قالت كانه هو واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ٤٢
فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَـٰكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُۥ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ٤٢
فَلَمَّا
جَآءَتۡ
قِيلَ
أَهَٰكَذَا
عَرۡشُكِۖ
قَالَتۡ
كَأَنَّهُۥ
هُوَۚ
وَأُوتِينَا
ٱلۡعِلۡمَ
مِن
قَبۡلِهَا
وَكُنَّا
مُسۡلِمِينَ
٤٢
Maka ketika ia datang mengadap, Nabi Sulaiman bertanya kepadanya: Serupa inikah singahsanamu?" Ia menjawab: "Boleh jadi inilah dia; dan kami telah diberikan ilmu pengetahuan sebelum berlakunya (mukjizat) ini, dan kami pula adalah tetap berserah diri (menjunjung perintah Allah)".
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا جَاءَتْ
] كاتێك كه ئهو ئافرهته پاشایه هات بۆ لای سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- [
قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ
] نیشانی دراو وترا: ئایا عهرشهكهی تۆش وهك ئهمه وابوو ئایا ئهمه له عهرشهكهی تۆ ئهچێ؟ [
قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ
] ئهویش وتی: لهو ئهچێت و لێى نزیكه، نهیووت ئهوه نهوهك دوایی بكهوێته درۆوه چونكه ماوهى نێوانیان زۆر دوور بوو [
وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا
] سولهیمان -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: پێش ئهمهیش خوای گهوره زانیاری به ئێمه بهخشیووه كه چى رێگرى لێئهكرد له موسڵمان بوونى، یان زانیمان كه موسڵمان ئهبێ و خوای گهوره پێشتر پێی وتبوو كه دێت موسڵمان ئهبێ [
وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (٤٢)
] وه ئێمهش موسڵمانین و خۆمان تهسلیمی خوای گهوره كردووه.