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An-Naml
36
27:36
فلما جاء سليمان قال اتمدونن بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ٣٦
فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَـٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍۢ فَمَآ ءَاتَىٰنِۦَ ٱللَّهُ خَيْرٌۭ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ٣٦
فَلَمَّا
جَآءَ
سُلَيۡمَٰنَ
قَالَ
أَتُمِدُّونَنِ
بِمَالٖ
فَمَآ
ءَاتَىٰنِۦَ
ٱللَّهُ
خَيۡرٞ
مِّمَّآ
ءَاتَىٰكُمۚ
بَلۡ
أَنتُم
بِهَدِيَّتِكُمۡ
تَفۡرَحُونَ
٣٦
Maka apabila (utusan pembawa hadiah itu) datang mengadap Nabi Sulaiman, berkatalah Nabi Sulaiman (kepadanya): "Tidaklah patut kamu memberikan kepadaku pemberian harta-benda, kerana apa yang telah diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang telah diberikanNya kepada kamu; (bukan aku yang memandang kepada pemberian hadiah) bahkan kamulah yang bergembira dengan hanya kekayaan yang dihadiahkan kepada kamu (atau yang kamu hadiahkan dengan perasaan megah).
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[
فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ
] كاتێك كه به كهسێكدا دیاریهكی زۆری بۆ سولهیمان -
صلی الله علیه وسلم
- نارد له ئاڵتوون و خشڵ [
قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ
] سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- تووڕهبوو فهرمووی: ئایا ئێوه پاره بۆ من ئهنێرن تا وازتان لێبێنم لهسهر هاوبهشبڕیاردانتان بمێننهوه [
فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ
] ئهوهی خوای گهوره پێی بهخشیووم له پێغهمبهرایهتی و موڵك و پاره باشتره لهوهی ئێوه بۆ منتان ناردووه [
بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (٣٦)
] بهڵكو ئێوهن كه دڵخۆشن به دیاری و شتی دونیایی من پێویستم به شتی دونیایی نیه ئهمهوێ موسڵمان بن و به تاك و تهنها خوابپهرستن.