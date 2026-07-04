Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Naml
26
27:26
الله لا الاه الا هو رب العرش العظيم ۩ ٢٦
ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩ ٢٦
ٱللَّهُ
لَآ
إِلَٰهَ
إِلَّا
هُوَ
رَبُّ
ٱلۡعَرۡشِ
ٱلۡعَظِيمِ۩
٢٦
"Allah! - Tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai Arasy yang besar ".
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
] خوای گهوره ئهو خوایهیه كه هیچ پهرستراوێك به حهق نیه شایهنی پهرستن بێت تهنها زاتی پیرۆزی الله نهبێ [
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٢٦)
] ئهو خوایهى كه خاوهن و پهروهردگاری عهرشی گهورهیه (نههى كراوه له كوشتنى هودهود، چونكه بانگهوازى كرد بۆ یهكخواپهرستى و نههى كرد له پهرستنى جگه له خواى گهوره).