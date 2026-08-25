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Tafsir: An-Najm 53:61
An-Najm
61
53:61
وانتم سامدون ٦١
وَأَنتُمْ سَـٰمِدُونَ ٦١
وَأَنتُمۡ
سَٰمِدُونَ
٦١
Sedang kamu adalah orang-orang yang sombong angkuh, lagi yang melalaikan kewajipan?
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
na hali nyinyi mnapumbaa na mmeipa mgongo?