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Tafsir: An-Najm 53:57
An-Najm
57
53:57
ازفت الازفة ٥٧
أَزِفَتِ ٱلْـَٔازِفَةُ ٥٧
أَزِفَتِ
ٱلۡأٓزِفَةُ
٥٧
Telah hampir masa datangnya saat yang dekat itu (hari kiamat);
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kiyama kimekaribia na wakati wake umekaribia.