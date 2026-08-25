Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: An-Najm 53:56
An-Najm
56
53:56
هاذا نذير من النذر الاولى ٥٦
هَـٰذَا نَذِيرٌۭ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰٓ ٥٦
هَٰذَا
نَذِيرٞ
مِّنَ
ٱلنُّذُرِ
ٱلۡأُولَىٰٓ
٥٦
(Al-Quran) ini adalah pemberi amaran di antara jenis-jenis amaran yang telah lalu!
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kumpulan ayat dari 53:56 hingga 53:57
Сын Абдуллаха, потомок Хашима, представитель курейшитского рода - Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не был первым из посланников. Прежде него к людям тоже приходили посланники, проповедовавшие то же, что и он. Что же вам не нравится в его учении? Какой изъян вы нашли в его проповедях? Разве он не учит вас добру и не предостерегает от зла? Разве он не читает вам ниспосланный Мудрым и Достохвальным Господом Священный Коран, который не имеет ничего общего с ложью и измышлениями? Разве Аллах не уничтожил ваших предшественников, которые отвергали благородных посланников? А если так, то что сможет избавить от Божьей кары грешников, которые отвергают Пророка Мухаммада, господина всех посланников и предводителя всех богобоязненных праведников, да благословит его Аллах и приветствует?