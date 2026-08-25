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Tafsir: An-Najm 53:56
An-Najm
56
53:56
هاذا نذير من النذر الاولى ٥٦
هَـٰذَا نَذِيرٌۭ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰٓ ٥٦
هَٰذَا
نَذِيرٞ
مِّنَ
ٱلنُّذُرِ
ٱلۡأُولَىٰٓ
٥٦
(Al-Quran) ini adalah pemberi amaran di antara jenis-jenis amaran yang telah lalu!
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Tafsir Ahsanul Bayaan
অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এও একজন সতর্ককারী।