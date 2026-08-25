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Tafsir: An-Najm 53:41
An-Najm
41
53:41
ثم يجزاه الجزاء الاوفى ٤١
ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ ٤١
ثُمَّ
يُجۡزَىٰهُ
ٱلۡجَزَآءَ
ٱلۡأَوۡفَىٰ
٤١
Kemudian usahanya itu akan dibalas dengan balasan yang amat sempurna;
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
وهكذا قال هاهنا :
( ثم يجزاه الجزاء الأوفى )
أي : الأوفر .